Yabancı yatırımcı hissede frene bastı

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Yabancı yatırımcılar, eylülün ilk haftasında hisse senetlerinde satışa yönelirken tahvil piyasasında alım yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, iki piyasada da önceki haftanın tersine bir hareket yaşandığını gösterdi.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 4 Eylül haftasında 647,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece haziran ayından bu yana en yüksek haftalık yabancı çıkışı kaydedildi.

önceki hafta ise yabancılar hissede 329 milyon dolarlık alım gerçekleştirmişti.

Tahvilde yeniden alıma geçildi

Hisse senetlerinden çıkan yabancı yatırımcılar, aynı haftada tahvil piyasasında net 150 milyon dolarlık alım yaptı. Önceki hafta bu piyasada 80 milyon dolarlık satış gerçekleşmişti.