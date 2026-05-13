Yabancı yatırımcıdan nisan ayında güçlü alım

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan verilere göre yabancı banka, aracı kurum ve bireysel yatırımcılar nisan ayında toplam 46,29 milyar dolarlık hisse alımı yaptı. Aynı dönemde satış işlemleri ise 45,02 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece pay piyasasında toplam işlem hacmi 91,3 milyar doları aştı.

Yabancı yatırımcılar, nisan ayında pay piyasasında 1 milyar 262 milyon doların üzerinde net alım gerçekleştirdi. Uzmanlar, artan yabancı girişinin özellikle borsadaki güven algısı açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekiyor.

Fon tarafında sınırlı satış görüldü

Öte yandan yabancı yatırımcılar, yapılandırılmış ürünler ve fon işlemlerinde satış ağırlıklı hareket etti. Nisan ayında bu alanda 188,1 milyon dolarlık alım yapılırken, satışlar 192,8 milyon dolar olarak kaydedildi.