Yabancı yatırımcının borsadaki satışı üçüncü haftaya taşındı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 16 Ekim haftasında 88,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 60 milyon dolarlık tahvil sattı.

Böylece yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasındaki satışlarını üst üste üçüncü haftaya taşıdı.

Hissede satışlar yavaşladı

Önceki hafta 248,2 milyon dolara ulaşan hisse senedi satışları, 16 Ekim haftasında belirgin şekilde azaldı.

Böylece yabancıların hissedeki satış eğilimi daha düşük tutarla devam etti.

Tahvilde alımların yerini satış aldı

Tahvil piyasasında ise üç haftalık aranın ardından 2 Ekim haftasında başlayan alımlar, 9 Ekim haftasında 446 milyon dolarlık net alımla sürmüştü.