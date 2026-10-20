Yapay zekâ şirketi borsaya çıkar çıkmaz çakıldı: Kayıp yüzde 30'u buldu

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentiler küresel piyasalarda yeniden sorgulanırken, Güney Kore'deki büyük bir halka arz yatırımcıların karşılaştığı riskleri ortaya koydu. Veri merkezi ve yapay zekâ altyapısı geliştiren Elice Group (0158S0), yoğun talep topladığı halka arzın ardından 20 Ekim Salı günü KOSDAQ borsasında işlem görmeye başladı. Ancak hisselerin daha ilk seansta sert biçimde gerilemesi, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerinin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusundaki tartışmaları büyüttü.

90 bin 500 wondan satıldı, ilk gün sert düştü

Elice Group, halka arzda hisse başına 90 bin 500 won fiyat belirleyerek toplam 201,1 milyar won, yaklaşık 150 milyon dolar kaynak sağladı. Şirketin hisseleri 20 Ekim sabahı 75 bin 700 wondan işlem görmeye başladı. Böylece halka arzdan hisse alan yatırımcılar, ilk işlem fiyatı itibarıyla yaklaşık yüzde 16,4'lük kayıpla karşılaştı.

Satış baskısı açılışın ardından daha da güçlendi. İlk işlemlerde 61 bin wona kadar gerileyen hisseler, günün ilerleyen bölümünde 58 bin 300 won seviyesini gördü. Bu fiyat, halka arzda belirlenen 90 bin 500 wonluk seviyeye göre yaklaşık yüzde 35,6 değer kaybına karşılık geliyor. Seans devam ettiği için söz konusu rakam kesinleşmiş bir kapanış fiyatını değil, gün içinde görülen düşüşü ifade ediyor.

Halka arza bireysel yatırımcılardan 408 kat talep geldi

Elice'nin borsaya açılmadan önce gerçekleştirdiği talep toplama süreci oldukça güçlü geçmişti. Halka arz fiyatı 70 bin 400 ile 90 bin 500 won arasında belirlenirken, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde fiyat aralığın üst sınırından kesinleşti. Talep toplama sürecine yurt içinden ve yurt dışından 2 bin 367 kurumsal yatırımcı katıldı ve kurumsal talep, satışa sunulan payların 388,84 katına ulaştı.

Bireysel yatırımcıların 7-8 Ekim'de katıldığı halka arzda ise talep oranı 408,26 kat olarak gerçekleşti. Şirket toplam 2 milyon 222 bin yeni hisse satarak yaklaşık 201,1 milyar won kaynak elde etti. Bu sonuçlarla Elice'nin halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan piyasa değeri 1 trilyon wonu, yaklaşık 750 milyon doları aştı.

Ancak borsada işlemlerin başlamasıyla birlikte oluşan satış baskısı, halka arz dönemindeki yüksek talebin kalıcı bir fiyat desteği sağlamadığını gösterdi. Hisselerin 58 bin 300 wona kadar gerilemesiyle şirketin piyasa değeri de yaklaşık 650 milyar won düzeyine indi. Böylece halka arzda belirlenen değerleme ile ilk işlem günündeki fiyatlama arasında ciddi bir fark oluştu.

150 milyon dolar veri merkezlerine harcanacak

2015 yılında kurulan Elice, başlangıçta yazılım ve kodlama eğitimi veren bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket daha sonra bulut bilişim hizmetlerine, yüksek performanslı işlemcilere dayalı yapay zekâ altyapılarına ve veri merkezi çözümlerine yöneldi. Bugün müşterilerine yapay zekâ uygulamalarının çalıştırılabileceği bilgi işlem kapasitesi ve bu altyapıyı yönetmeye yönelik yazılımlar sunuyor.

Elice'nin büyüme stratejisinin merkezinde taşınabilir modüler veri merkezleri bulunuyor. Şirketin PMDC adıyla geliştirdiği sistem, yüksek performanslı işlemciler, soğutma ekipmanları ve diğer teknik bileşenlerin modüler yapılarda bir araya getirilmesine dayanıyor. Elice, bu yöntemle geleneksel veri merkezlerine kıyasla daha kısa sürede yeni bilgi işlem kapasitesi kurulabileceğini savunuyor.

Şirket, halka arzdan sağlanan kaynağın büyük bölümünü yeni veri merkezleri kurmak, bilgi işlem altyapısını genişletmek ve uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmek için kullanmayı planlıyor. ABD, Japonya ve Singapur, Elice'nin büyümeyi hedeflediği ülkeler arasında bulunuyor. Ancak bu yatırımların önemli miktarda sermaye gerektirmesi, şirketin gelecekteki gelirlerinin yatırım maliyetlerini ne kadar sürede karşılayabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Geliri üç katına çıktı ama yatırımcıyı ikna edemedi

Elice'nin halka arz sonrasında yaşadığı sert değer kaybı, şirketin finansal sonuçlarının kötüleşmesinden kaynaklanan yeni bir bilanço açıklamasını izlemiyor. Aksine şirketin daha önce açıkladığı veriler, son dönemde gelir ve faaliyet kârlılığında güçlü bir iyileşmeye işaret ediyor. Elice, 2025 yılının tamamında 39,5 milyar won gelir ve 5,2 milyar won faaliyet kârı elde etmişti.

Şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki geliri ise 34,4 milyar wona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katına çıktı. Faaliyet kârı 10,3 milyar won olurken, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,5 milyar wonluk faaliyet zararının yerini kârlılık aldı. Böylece şirket, yalnızca gelirlerini artırmakla kalmadı, faaliyetlerinden kâr elde etmeye de başladı.

Buna rağmen yatırımcıların hisseyi halka arz fiyatının oldukça altında değerlendirmesi, mevcut finansal sonuçlar ile geleceğe yönelik büyüme beklentilerinin farklı biçimde fiyatlandığını gösteriyor. Özellikle yeni veri merkezleri için gereken yüksek yatırım harcamaları, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin gelecekteki seyri ve artabilecek finansman maliyetleri, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek riskler arasında bulunuyor.

Yapay zekâ halka arzlarında endişe büyüyor

Elice'nin borsadaki ilk gününde yaşadığı düşüş, küresel yapay zekâ sektöründe yatırımcıların daha seçici davranmaya başladığı bir döneme denk geldi. Veri merkezi yatırımlarının hızla artması, bu tesislerin inşası için kullanılan finansmanın maliyetini ve yatırımların ne zaman yeterli gelir sağlayacağını öne çıkarıyor. Büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık harcama planları da benzer nedenlerle yakından izleniyor.

Bu değişim, başka teknoloji şirketlerinin halka arz planlarını da etkiliyor. Nvidia tarafından desteklenen Avustralyalı veri merkezi şirketi Firmus planladığı halka arzdan vazgeçerken, Blackstone destekli AirTrunk'ın Singapur'daki gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arzı ertelendi. Bu gelişmeler, yatırımcıların yapay zekâ sektörünün büyüme potansiyeline rağmen yeni şirketlere biçilen değerlemelerde daha temkinli davranabildiğini gösteriyor.

Elice'deki satışlar Güney Kore borsalarındaki genel düşüşle de aynı dönemde yaşandı. Ülkenin büyük teknoloji şirketlerinden SK Hynix ve Samsung Electronics hisseleri de baskı altında kalırken, yatırımcıların odağı yapay zekâ yatırımlarının finansmanı ve beklenen getirilerine çevrildi. Bununla birlikte tek bir halka arzın başarısızlığı, yapay zekâ sektörünün tamamında aynı sonuçların yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye'de yabancı teknoloji hisselerine ve küresel yapay zekâ fonlarına yatırım yapanlar açısından gelişme dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Elice'nin ilk işlem gününde yaşananlar, halka arzlara yönelik yüksek talebin hisselerin borsada yükselmeye devam edeceğini garanti etmediğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde veri merkezi şirketlerinin finansman ihtiyacı, nakit akışları ve kârlılık performansı, yatırımcıların değerlendirmelerinde daha fazla önem kazanabilir.