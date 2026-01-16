Yatırımcıların yüzde 75’i kararlarını yapay zekâ ile birlikte alıyor

Yatırım dünyasında hızla artan veri akışı ve piyasa dalgalanmaları, bireysel yatırımcıları daha gelişmiş analiz araçlarına yönlendiriyor. ForInvest’in araştırması, yapay zekânın artık yalnızca “yeni bir teknoloji” değil; karar alma süreçlerini değiştiren stratejik bir yardımcı haline geldiğine işaret ediyor. Çalışma, yatırımcıların kullanım alışkanlıklarından güven düzeyine, risk algısından gelecek beklentilerine kadar geniş bir çerçevede önemli bulgular sunuyor.

Yapay zekâ kullanımı yaygınlaşıyor

Araştırma sonuçlarına göre yatırım kararlarında yapay zekâyı yoğun, düzenli ya da nadiren kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı. Buna karşın yapay zekâyı hiç kullanmayanların oranı yüzde 25 olarak ölçüldü. Veriler, Türkiye’de yatırımcıların önemli bir bölümünün teknoloji destekli karar alma modeline geçtiğini ortaya koyuyor.

Portföy optimizasyonu, risk yönetimi ve haber analizi

Katılımcılara göre yapay zekânın önümüzdeki 5 yılda en güçlü etki yaratacağı alanların başında piyasa tahminleri geliyor. Bunun yanında yapay zekânın kişisel yatırım asistanı olarak kullanımı, portföy optimizasyonu, risk yönetimi ve haber analizi de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

İnsanın yerini alabilir mi?

Araştırma, yapay zekânın portföy yönetiminde etkisinin artacağını ancak tamamen insanın yerini alacağı görüşünün yaygın kabul görmediğini gösterdi. “Yapay zekâ 5 yıl içinde portföy yönetiminde insanın yerini alabilir mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 47’si ‘kısmen’ yanıtını verdi. Yüzde 24 yapay zekânın insanın yerini alabileceğini düşünürken, yüzde 21 bunun mümkün olmayacağı görüşünde.

(ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak)

Yatırımcıların yüzde 93’ü riskli görüyor

Yapay zekâ kullanımına ilişkin risk algısı da yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 93’ü yapay zekâyı yatırımda bir risk unsuru olarak değerlendirirken; veri güvenliği, hatalı kararlar, kontrol kaybı ve etik sorunlar en sık dile getirilen endişeler oldu. Risk görmeyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 7 seviyesinde kaldı. Araştırmanın öne çıkan bulgularına göre en büyük endişe yüzde 52 ile veri güvenliği ve gizlilik başlığında yoğunlaşıyor.

Çağlar Sak: Yatırımcıyı daha rasyonel kararlara taşıyor

ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, yapay zekânın yatırım ekosisteminde hız ve verimlilik sağladığını, aynı zamanda daha disiplinli ve rasyonel bir karar kültürü oluşturduğunu belirtti. Sak’a göre yapay zekâ; karmaşık finansal kavramları sadeleştirerek, kişiselleştirilmiş içgörüler sunarak yatırım okuryazarlığına da katkı sağlıyor.

Sak, yapay zekânın asıl değerinin insanın yerini almak değil, insan deneyimini güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, gelecekte başarının teknolojiyi doğru kullanan ve insan aklıyla entegre edebilen yapılarda olacağını ifade etti.

Yatırımın geleceğini değiştirecek

Araştırmada katılımcıların yüzde 38’i yapay zekânın yatırım dünyasını değiştirip geliştireceğini, yüzde 37’si ise değiştirip geliştireceğini ancak büyük fark yaratmayacağını söyledi. Yapay zekânın fayda sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 8 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 53’ü yapay zekânın rekabet avantajı yaratacağını ve farklılaşanın öne geçeceğini düşünüyor.