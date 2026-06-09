Z GYO Ankara Kızılcahamam imar planı onay sürecini tamamladı

Z GYO portföyünde bulunan Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Berçin Yayalar Mahallesi sınırları içindeki dev arazi için beklenen imar planlama süreci resmi olarak kesinleşti. Şirket, 108 ada 1 parselde konumlu olan ve tam 35,77 hektarlık geniş bir alanı kapsayan doğa ve sağlık turizmi tesisi yatırımına ilişkin çok önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktı. Toplam 357 bin 700 metrekarelik büyük arazi üzerinde geliştirilen bu devasa proje için gerekli tüm resmi onaylar yasal prosedürlere uygun olarak tamamlandı. Bu kritik gelişme, şirketin turizm gayrimenkulleri sektöründeki varlığını güçlendirme ve çeşitlendirme hedeflerine doğrudan katkı sağladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemeler sonucunda hazırlanan resmi yazı şirkete sorunsuz bir şekilde ulaştı. Sekiz Haziran 2026 tarihinde Z GYO yönetimine resmi kanallar üzerinden tebliğ edilen belgede, söz konusu imar planlarının bakanlık onayı aldığı açıkça belirtildi. Bakanlık makamının oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yasal askı sürecini herhangi bir itirazla karşılaşmadan bitirdi. Aynı yasal onay ve askı süreci, projenin detaylarını belirleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için de itirazsız şekilde sonuçlandı.