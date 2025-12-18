Zeray GYO ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı
Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 10–12 Aralık tarihleri arasında toplanan taleple halka arz edilen Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Borsa İstanbul Yıldız Pazar’daki ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı.
13,00 TL halka arz fiyatıyla yatırımcılarla buluşan Zeray GYO payları, açılış seansında yüzde 10 artışla 14,30 TL seviyesini gördü. Açılış seansında toplam 847 bin 112 lot işlem gerçekleşirken, tavan fiyatta 229 bin 279 lot alıcı bekledi.
Halka arz kapsamında Zeray GYO’nun sermayesi 626 milyon TL’ye yükseltilirken, 156 milyon 800 bin TL nominal değerli şirket payları halka arz edildi.