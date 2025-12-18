2026’da doları ne bekliyor?

ABD doları 2025’e, yaklaşık 10 yıldır süren güçlü bir yükseliş döneminin ardından, tarihsel zirvelere yakın seviyelerde girdi. Bu “boğa piyasası”; ABD ekonomisinin görece güçlü büyümesi, derin ve likit sermaye piyasaları ve gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek faiz oranlarıyla desteklenmişti.

73’ten bu yana en kötü ilk yarı performansı

Ancak bu tablo uzun sürmedi. Ocak-Haziran döneminde dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti. Bu, 1973’ten bu yana en kötü ilk yarı performansı olarak kayda geçti ve doların uzun süreli üstünlüğünün fiilen sona erdiği yorumlarına yol açtı.

ABD varlıkları hızla yeniden fiyatlandı

Doların zayıflamasının temelinde Fed’in para politikası değil, beklentilerin bozulması vardı. 2024 seçimlerinin ardından piyasalar, ABD’nin küresel ekonomik üstünlüğünü sürdüreceğini varsaymıştı. Ancak bahar aylarında gelen yeni gümrük tarifeleri, politika yönündeki dalgalanmalar ve artan kamu borcu tartışmaları, büyüme ve enflasyon beklentilerini aynı anda sarstı. ABD varlıkları hızla yeniden fiyatlandı ve bu dalga doları da aşağı çekti.

Fed’in “bekle-gör” yaklaşımıyla yakın vadeli faiz indirimi sinyali vermemesi bile bu süreci durduramadı. Piyasalar, daha yavaş bir ABD büyümesi, ilerleyen dönemde düşen faizler ve Avrupa gibi diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla azalan kurumsal avantajları fiyatlamaya başladı.

Dolar üzerinde ciddi baskı

Yabancı yatırımcıların elinde 30 trilyon doların üzerinde ABD varlığı bulunuyor. Bu varlıkların önemli bir bölümü yıllardır kur riski korunması yapılmadan tutuluyordu; yani yatırımcılar dolardaki kalıcı güce güveniyordu. 2025’in başındaki düşüşle birlikte bu tablo değişti. Yatırımcılar döviz riskini azaltmaya başlayarak fiilen piyasada dolar satışı yaptı. Bu davranıştaki görece küçük değişimler bile, sahip olunan varlıkların büyüklüğü nedeniyle dolar üzerinde ciddi baskı yarattı.

Soru işaretleri oluştu

Siyasi belirsizlik de tabloyu ağırlaştırdı. Seçim sonrası dönemde Fed’in bağımsızlığı, ticaret politikalarının öngörülebilirliği ve kurumsal normların geleceği konusunda soru işaretleri oluştu. Özellikle yabancı yatırımcılar için mesele sadece büyümenin yavaşlaması değil, “oyunun kurallarının” ne kadar istikrarlı kalacağıydı.

Son 12 ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti

Temmuz ayında beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve tarifelerin ekonomiyi hemen yavaşlatmadığına dair işaretler, doların düşüşünü durdurdu. Ancak ABD doları yılın ikinci yarısının büyük bölümünü son 12 ayın en düşük seviyelerine yakın geçirdi. Bu da yaşananın geçici bir dalgalanmadan ziyade kalıcı bir yeniden değerlendirme olduğunu gösterdi.

2026’da doları ne bekliyor?

2026 için tablo net değil. Bazı stratejistler, ABD büyümesinin yavaşlaması ve faiz farklarının kapanmasıyla doların daha da zayıflayacağını öngörüyor. Diğerleri ise küresel risklerin artması halinde “güvenli liman” refleksiyle doların yeniden güçlenebileceğini savunuyor.

Günlük hayatta ise bu zayıflama, pahalılaşan Avrupa tatilleri ve ithal ürün fiyatlarıyla hissediliyor. Doların kaderi, 2026’da ABD’nin hâlâ dünyanın “en az riskli” adresi olarak görülüp görülmeyeceğine bağlı olacak.