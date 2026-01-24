Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 24 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan jeopolitik riskler ve ABD'de açıklanan son veriler döviz kurunda hareketlilik yaratırken dolar ve eurodaki değişim yakından takip ediliyor.

Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL kuru güne yükselişle başlarken dolar, yüzde 0,23 artışla 43,37 seviyesine yükseldi. Doların alış fiyatı 43,3468 TL satış fiyatı ise 43,3979 TL olarak kaydedildi. Önceki kapanışını 43,2734 TL seviyesinden yapan kurda yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Euro/TL'de de yükseliş sürdü. Euro, yüzde 0,75 artışla 51,33 TL seviyesine çıkarken, euronun alış fiyatı 51,2975 TL, satış fiyatı ise 51,3809 TL oldu. Kur, önceki kapanışını 50,9551 seviyesinden yapmıştı.