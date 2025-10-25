25 EKİM CUMARTESİ DÖVİZ FİYATLARI | Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte güncel dolar ve Euro fiyatları
25 Ekim 2025 Cumartesi günü döviz piyasasında kapanış rakamları belli oldu. Bankalararası piyasalardan alınan verilere göre dolar ve Euro haftayı yükseliş ile tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz adımları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü belirlemeyi sürdürdü. İşte 25 Ekim Cumartesi güncel dolar ve Euro fiyatları...
Haftanın son işlem gününde döviz piyasası aşağı yönlü seyretti. Dolar 42 TL’nin altına gerilerken aşarken Euro da benzer bir şekilde 49 TL'nin altına düştü.
Dolar ne kadar?
Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41 – 42 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 41,94 TL seviyesinde işlem gördü.
Euro kaç TL?
Euro cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. Euro, kapanışta 48,85 TL seviyesine düştü.
25 Ekim 2025 Cumartesi güncel döviz kurları
Dolar/TL: Alış 41,9295 TL – Satış 41,9489 TL
Euro/TL: Alış 48,7497 TL – Satış 48,8502 TL