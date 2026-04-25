Dolar, Euro bugün ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? (25 Nisan Cumartesi Güncel Döviz Kurları)

Dolar/TL dün yeni rekora imza atarken bugün "dolar-euro ne kadar oldu" merak ediliyor.

ABD ve İran arasında anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin sinyaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi üç hafta uzatarak İran'dan 'en iyi anlaşmayı' beklediğini söylemesi piyasalarda iyimserliği artırırken dolar/TL kurunda tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Ateşkes belirsizliği devam ederken dün 45 lirayı aşan dolar/TL kuru bugün 45,37 liradan işlem görüyor. Euro ise 52,85 liradan güne başladı.

Merkez'den dövizde geri alım

Dün Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verileri de takip edilirken, TCMB geçen hafta 9 milyar dolar döviz alımı yaptı. Böylece Merkez, 10 Nisan'da sona eren haftada 12,5 milyar dolar ve 17 Nisan ile biten haftada 9 milyar dolarlık satışın önemli bölümünü geri almış oldu. TCMB'nin savaş boyunca yaptığı net satış ise böylece 30 milyar dolar olarak hesaplandı. Banka savaşın ilk ayında 50 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirmişti.