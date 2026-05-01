Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (1 Mayıs Cuma Döviz Kurları)

1 MAYIS DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 45,13 liradan, euro 52,93 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,1361, satışta 45,1592 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9390, satışta 45,1191 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 157,170 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 45,1361 (alış) 45,1592’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 52,9452 TL seviyelerinde seyrediyor.