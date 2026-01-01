Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 1 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yılın ilk işlem gününde dolar/TL 43 seviyesine yaklaşırken, piyasalar tatil sonrası oluşacak fiyatlamayı izliyor. Serbest piyasada 42,9 TL bandında işlem gören dolar, 43 TL eşiğine yakın seyrini koruyor.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,9512 (alış) 42,9613’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

50,6434 TL seviyelerinde seyrediyor.