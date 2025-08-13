İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 40,6099, satışta 40,7727 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,6040, satışta 40,7668 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1675, sterlin/dolar paritesi 1,3503 ve dolar/yen paritesi 148,020 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 40,7098 (alış) 40,7142'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 47,3391 TL seviyelerinde seyrediyor.