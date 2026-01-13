Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 13 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3469 ve dolar/yen paritesi 157,976 düzeyindeydi.

Yeni günde Dolar/TL 43,1387 (alış) 43,1450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.