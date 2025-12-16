Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 16 Aralık 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,5912, satışta 42,7619 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,5046, satışta 42,6749 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1765 sterlin/dolar paritesi 1,3389 ve dolar/yen paritesi 154,901 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,6959 (alış) 42,7053’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,2377 TL seviyelerinde seyrediyor.