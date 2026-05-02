Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 2 Mayıs Cumartesi güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,1361, satışta 45,1592 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9692, satışta 45,0502 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3583 ve dolar/yen paritesi 157,010 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 45,1701 (alış) 45,1884’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 52,9954 TL seviyelerinde seyrediyor.