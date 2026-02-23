Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 22 Şubat 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 43,8113 (alış) 43,8593’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,8486 TL seviyelerinde seyrediyor.