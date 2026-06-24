Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 24 Haziran 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (24 Haziran Salı Döviz Kurları)
24 HAZİRAN DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 46,28 liradan, euro 53,73 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3433, satışta 46,5290 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1379, sterlin/dolar paritesi 1,3195 ve dolar/yen paritesi 161,6 düzeyindeydi.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 46,2776 (alış) 46,2846’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
53,7320 TL seviyelerinde seyrediyor.