Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 27 Eylül 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (27 Eylül Pazar Döviz Kurları)
27 EYLÜL DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 49,01 liradan, euro 56,11 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni günde Dolar/TL 48,8471 (alış) 49,0139’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 56,1125 TL seviyelerinde seyrediyor.