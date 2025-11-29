Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 29 Kasım 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Kasım Cumartesi Güncel Döviz Kurları)
29 KASIM ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,50 liradan, euro 49,30 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.
Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1598, sterlin/dolar paritesi 1,3235 ve dolar/yen paritesi 156,180 düzeyindeydi.
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Yeni günde Dolar/TL 42,4931 (alış) 42,5083’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3061 TL seviyelerinde seyrediyor.