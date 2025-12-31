Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 31 Aralık 2025 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,8323, satışta 43,0039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,8242, satışta 42,9958 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam euro/dolar paritesi 1,1755 sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 156,454 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,9570 (alış) 42,9676’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

50,5217 TL seviyelerinde seyrediyor.