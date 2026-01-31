Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 31 Ocak 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43.3414, satışta 43.4195 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1921, sterlin/dolar paritesi 1,1851 ve dolar/yen paritesi 154,7800 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 43,4781 (alış) 43,4999'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,5638 TL seviyelerinde seyrediyor.