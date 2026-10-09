Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 9 Ekim 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 49,0923, satışta 49,2890 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0747, satışta 49,2714 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,3225 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 49,3236 (alış) 49,3580’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

55,4028 TL seviyelerinde seyrediyor.