Dolar rekor tazeledi: Güçlü ABD verileri ve Fed beklentileri kuru yukarı taşıdı

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ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri ve Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dolar küresel piyasalarda değer kazandı. Dolar/TL ise haftanın ilk işlem gününde 46,10 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen istihdam rakamları ile birlikte, Fed'in yıl içinde yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi doları para birimleri karşısında güçlü tutmaya devam etti. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde son iki ayın zirve seviyelerine yakın hareket etti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artış göstererek piyasa tahminlerinin üzerine çıktı. Güçlü istihdam görünümü ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Dolar/TL yükselişini sürdürdü

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,13 yükselişle 46,10 seviyesinde işlem gördü.

Doların küresel çapta değer kazanmasının etkisiyle euro/dolar paritesi 1,1507 seviyesine kadar gerileyerek son iki ayın en düşük noktasını gördü. Sterlin ise 1,33165 dolar seviyesinde işlem görerek son üç haftanın en düşük düzeyine indi.

Öte yandan Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da ABD para birimi karşısında değer kaybetti. Avustralya doları 0,7016 dolara, Yeni Zelanda doları ise 0,5779 dolara gerileyerek son iki ayın en düşük seviyelerini test etti.

Fed için faiz artırımı beklentisi güçlendi

Capital Economics Baş Piyasalar Ekonomisti Jonas Goltermann, güçlü istihdam verilerinin enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen ABD iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu gösterdiğini belirterek, "Fed'in yılın geri kalanında iki adet 25 baz puanlık faiz artırımı yapabileceğini öngördüklerini" söyledi.

İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel enerji krizi ve bunun enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik endişeler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatırken yeni faiz artışlarına yönelik öngörüleri güçlendirdi.

Piyasalar aralık ayında faiz artışını fiyatlıyor

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor. Söz konusu oran geçen hafta yaklaşık yüzde 45 seviyesinde bulunuyordu.

Piyasa uzmanları, güçlü ekonomik göstergeler ve yüksek enerji maliyetlerinin Fed'in sıkı para politikası duruşunu beklenenden daha uzun süre korumasına neden olabileceğini değerlendiriyor.