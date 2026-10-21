Dolara baskı üç koldan geliyor: Müzakereler düşüşü hızlandırabilir

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ING, döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde doların zayıf seyrini koruduğunu belirterek, petrol fiyatları ve ABD-İran müzakerelerine yönelik haberlerin kur hareketlerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Kurum, dolarda sert bir düşüşten çok kademeli ve düzenli bir gerileme beklemeyi sürdürüyor.

Değerlendirmeye göre, dolar üzerindeki baskıda yapay zekaya ilişkin endişelerin piyasalara yansımaları, doların yükseleceği beklentisiyle biriktirilen pozisyonların azaltılması ve kısa vadeli aşırı değerlenmenin çözülmesi birlikte etkili oluyor.

Dolar artık belirgin biçimde pahalı görünmüyor

ING, kendi kısa vadeli değerleme ölçütlerine göre doların artık belirgin bir aşırı değerlenme göstermediğini bildirdi. G10 para birimleri arasındaki karşılaştırmada sterlin, Norveç kronu ve Avustralya doları, dolar karşısında bir miktar pahalı bulunurken, Kanada doları ve İsviçre frangının genel olarak gerçeğe uygun değerlerinde olduğu belirtildi.

Euro, yen, İsveç kronu ve Yeni Zelanda doları ise kurumun hesapladığı değerlerin altında seyrediyor. Bununla birlikte ING, tüm bu farklılıkların 1,5 standart sapmalık bant içinde kaldığını, dolayısıyla tek başına güçlü bir değerleme sinyali oluşturmadığını vurguladı.

Petroldeki kısa süreli düşüş doları da etkiledi

Kurumun analizinde, düşük petrol fiyatlarının dolar üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekildi. Orta Doğu’daki müzakerelerde ilerleme sağlandığına ilişkin doğrulanmamış haberlerin ardından Brent petrolde yaşanan kısa süreli gerileme, dolar endeksini de (DXY) geçici olarak 101,50 seviyesine çekti.

ING’ye göre, arz görünümündeki iyileşmeyle birlikte yüksek petrol fiyatları giderek daha fazla jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Müzakerelerde somut bir ilerleme işareti ortaya çıkması halinde, döviz piyasalarının ham petrolde sert bir düşüş ihtimalini fiyatlamaya başlayabileceği değerlendiriliyor.

Teknoloji hisselerindeki endişeler faiz beklentilerine yansıyor

ING, doların petrol fiyatlarına verdiği tepkinin son bir haftada değişmiş olabileceğini belirtti. Teknoloji hisselerine yönelik kaygıların artması, Fed’in sıkı para politikası izleyeceğine ilişkin piyasa beklentilerini bir miktar zayıflattı.

Kurum, bu durumun petrol satışları gibi ekonomik veri açıklamalarından bağımsız gelişmeler karşısında, kısa vadeli faizlerin daha gevşek para politikası beklentisine uyum sağlayarak aşağı yönlü hareket etmesine alan açtığını ifade etti.

Sert kayıp yerine kademeli gerileme beklentisi

Doların zayıf seyrinin aşağı yönlü riskleri bir miktar artırdığını kabul eden ING, buna rağmen keskin bir değer kaybını temel senaryo olarak görmüyor. Kurum, Fed, petrol ve faizlere ilişkin genel görünümün kademeli ve düzenli bir düşüş beklentisini desteklediğini belirtiyor.

ABD’de günün ekonomik veri takvimi sakin seyrederken, bir önceki gün açıklanan konut başlangıçlarındaki beklenmedik düşüşün gayrimenkul piyasasındaki zayıflama görüşünü güçlendirdiği kaydedildi. ING’ye göre piyasaların gün içindeki odağında, ABD-İran müzakerelerinde ilerlemeye işaret edebilecek haberler bulunacak.