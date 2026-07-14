Dolarda yükseliş devam edecek mi? Endeks zirveye yaklaştı

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Yılın ikinci yarısına güçlü başlangıç yapan dolar, Fed'in sıkılaşma beklentisi ve Orta Doğu'da devam eden savaşla birlikte yatırımcıları yeniden kendine çekti.

Yılın ilk yarısını yaklaşık yüzde 3 yükselişle 101,2 seviyesinde tamamlayan dolar endeksi, ikinci yarının ilk haftasında da 100 seviyesinin üzerindeki seyrini korudu.

Dolar neden yükseliyor?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın sonuna kadar bir faiz artışı adımı atabileceğine kesin gözüyle bakılırken, 2027'de de bir faiz artırımı yapabileceğine ilişkin tahminler fiyatlamalara yansıyor.

Doların yükselişinde Orta Doğu'daki çatışmalar da etkili olurken enerji arzına ilişkin endişeler küresel piyasalarda belirsizliği artırdı, yatırımcılar da güvenli liman olarak görülen dolara yöneliyor.

Dolar endeksi zirveye yaklaştı

Yıla 98,2 seviyesinden başlayan endeks, 24 Haziran'da 101,8 seviyesine çıkarak Mayıs 2025'ten sonraki en yüksek seviyeyi test etmişti. Endeks, daha sonra Orta Doğu'daki tansiyonun inişli çıkışlı seyrine paralel olarak 100 seviyesi civarındaki duruşunu korudu.

Yılın ilk yarısını söz konusu gelişmelerle tamamlayan dolar endeksi, ikinci yarıya haftalık bazda yükselişle başladı. Endeks geçen haftayı yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde tamamladı.

Öte yandan dolar/yen paritesi de 161,95 seviyesine yükselerek yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Kevin Warsh'ın mesajları

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından yapılan ilk para politikası toplantısında politika faizi beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakıldı.

Warsh, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak fiyat istikrarı sağlanana kadar yüzde 2 enflasyon hedefinden vazgeçmeyeceklerini söylerken açıklamalar, Fed'in sıkı para politikasını bir süre daha sürdürebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Euro üzerindeki baskı sürüyor

Dolardaki güçlü seyirle euro/dolar paritesi 24 Haziran'da 1,13 ile Mayıs 2025'ten beri en düşük seviyeyi gördü. Euro/dolar paritesi yılın ilk yarısını 1,1422 seviyesinde tamamladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin yıl sonuna kadar bir kez faiz artışı yapabileceğine kesin gözüyle bakılırken, ikinci faiz artırımı ihtimalleri de masada bulunuyor.