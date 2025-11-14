Google Haberler

Dolar/TL yeni tarihi zirvede: 42,33’ü gördü

Türk lirası karşısında güç kazanan dolar, haftanın son işlem gününde yeni rekor seviyeye ulaştı. Dolar, erken işlemlerde 42,3313 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kur sabah saatlerinde 42,33 lirayı test ederken, yüzde 0,17 artışla 42,32 civarında işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,2520'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 49,3090, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,7190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, 99,2 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler artarken para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
