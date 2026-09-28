ING'den Euro tahmini: Yön yeniden değişebilir

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Euro'daki son değer kaybının ardından ING'den paritenin seyrine ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. ING analisti Francesco Pesole, düşüşün aşırı göründüğünü belirterek Avrupa ortak para biriminin önümüzdeki günlerde hafif yükselerek 1,140 dolar seviyesinin hemen üzerinde dengelenebileceğini öngördü.

Fransa kaynaklı risk yakından izleniyor

Toparlanma beklentisine karşın Euro için aşağı yönlü riskler devam ediyor. Özellikle Fransa tahvil piyasasındaki getiri farklarının açılması, ortak para birimi üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca unsurlardan biri olarak gösterildi.

Gözler Euro Bölgesi enflasyonunda

Piyasaların odağında cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verileri de bulunuyor. Eylül ayında enerji fiyatlarının etkisiyle manşet enflasyonun hızlanabileceği, çekirdek enflasyondaki artışın ise sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Bu görünümün enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer fiyatlara belirgin şekilde yayılmadığını göstermesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarını sürdürmesi gerektiği yönündeki görüşü de destekleyebileceği belirtiliyor.