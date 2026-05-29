Japonya devasa fonla piyasaya müdahale etti ancak kur hedefe ulaşamadı

Döviz piyasalarında tarihi bir dalgalanma süreci yaşanıyor. Japonya yetkilileri geçtiğimiz ay döviz piyasalarına tam 11.7 trilyon yen, yani yaklaşık 73.5 milyar dolar tutarında bir operasyonla müdahale gerçekleştirdi. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, yetkililerin Golden Week tatili boyunca piyasa likiditesi zayıfken işlem yaptığını kesin olarak doğruladı. Yetkililer Japon yeni için devasa fonlar kullansa da para birimi halen müdahale sınırlarında seyrediyor.

Analistler, Japonya'nın rekor döviz satışına rağmen kurun kalıcı bir denge bulamamasını piyasalar açısından riskli bir tablo olarak değerlendiriyor. Ortaya çıkan rakamlar küresel yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Japon yeni müdahale seviyeleri ve piyasa kırılımları

Japonya yönetimi para birimi dolar karşısında 160 seviyesini geçince hızla harekete geçti. Aynı psikolojik seviye 2024 yılında da rekor düzeyde dolar satış müdahalesine zemin hazırlamıştı. Piyasa verilerine göre 30 Nisan tarihinde Japon yeni 160.725 ile son iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra 155.50 bandına kadar sert şekilde güçlendi. Kur 6 Mayıs civarında kazançlarını 155 seviyesine kadar genişletti.

Ardından düşüş eğilimi ivme kazandı ve para birimi perşembe günü 159.65 seviyesine kadar zayıfladı. Makroekonomik dinamikler ve piyasa belirsizlikleri Japon yeni üzerinde ciddi bir baskı oluşturmayı sürdürüyor. Yatırımcılar kurdaki oynaklığı yakından izliyor.

Ortadoğu krizi ve küresel etkenler

Jeopolitik gerilimler Asya piyasalarının dengesini derinden sarsıyor. Ortadoğu bölgesindeki kriz küresel enerji fiyatlarını yukarı taşıyarak, petrol ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden ülkeye büyük bir ticari şok yaşatıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise on yıllık yoğun teşvik programının ardından parasal normalleşme sürecine oldukça temkinli yaklaşıyor.

Merkez bankasının çekimser tavrı, yükselen ithal enerji maliyetleriyle birleşince Japon yeni dolar karşısında uzun vadeli zayıflama eğilimine hapsoldu. Uzmanlar mevcut faiz farklarının kuru baskılamaya devam edeceğini öngörüyor. Bakanlık Japon yeni için detaylı günlük müdahale dökümlerini ağustos ayının başlarında nisan-haziran çeyreği verileriyle birlikte yayımlayacak. Küresel piyasalar Japonya yetkililerinden gelecek yeni adımları fiyatlamaya devam edecek.