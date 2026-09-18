UBS euroda fırsat görüyor: Alım için seviyeyi verdi

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Bankacılık deviUBS, euro/dolar paritesinde yeniden alım tavsiyesi verdi. Banka, 1,1475 seviyesinden pozisyon açılmasını önerirken hedefini 1,17, zarar durdur seviyesini ise 1,13 olarak belirledi.

UBS, euro/dolar için ilk alım tavsiyesini temmuz ortasında vermişti. Bankanın o dönemdeki hedefi yine 1,17, zarar durdur seviyesi ise 1,13 civarındaydı.

Paritenin ilk hedefe ulaşmasının ardından UBS pozisyonu kapatmak yerine beklentisini yukarı yönlü revize etti. Hedef 1,20'ye çıkarılırken zarar durdur seviyesi de 1,15'e yükseltildi.

Pozisyon kapandı, UBS yeniden alıma geçti

EUR/USD'nin bu hafta 1,15 seviyesine gerilemesiyle revize edilen zarar durdur seviyesi tetiklendi ve pozisyon kapandı. UBS, işlemin tam olarak hangi tarihte sonlandığını açıklamadı.

Banka, geri çekilmenin ardından mevcut seviyeleri yeniden cazip buldu ve alım tavsiyesine döndü.

Yeni stratejide UBS, temmuz ayındaki ilk işlem planına benzer seviyeleri tercih etti. Buna göre 1,1475 civarından alım önerilirken 1,17 hedef, 1,13 ise zarar durdur seviyesi olarak belirlendi.

UBS, eurodaki yükseliş beklentisinin arkasında merkez bankalarının para politikalarındaki farklılaşmanın bulunduğunu belirtti.