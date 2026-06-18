ABD ile İran arasındaki barış anlaşması Asya borsalarını dengeledi

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Asya borsaları, ABD ile İran cumhurbaşkanlarının geçici bir barış anlaşması imzalamasının ardından Orta Doğu'daki savaşın sona ermesine yönelik adımlarla perşembe günü dengeli bir seyir izledi. İki ülke, nisan ayında duyurulan ateşkesi tarafların nihai bir barış için müzakereleri sürdürmesine olanak tanımak amacıyla 60 gün daha uzatan anlaşma metnini yayımladı.

Trump ise taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde saldırılara yeniden başlama ve İranlı yetkilileri etkisiz hale getirme tehdidinde bulundu. Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, büyük jeopolitik risklerin varlığını koruduğunu ve piyasa hareketlerinin ana yönlendiricisi olmaya devam edeceğini belirtti.

MSCI Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisseleri endeksi yatay seyretti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yarı iletken ve yapay zeka odaklı hisselerdeki güçlü kazançların etkisiyle 71.000 seviyesini ilk kez aşarak yeni bir rekor kırdı. Güney Kore borsası yüzde 0,9 değer kazanırken, S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0,81 artışla 7.484,8 seviyesine ulaştı. Japonya 10 yıllık tahvil faizi ise 2 baz puan artışla yüzde 2,620 seviyesine yükseldi ve gün içinde yüzde 2,63'ü test ettikten sonra 16 Haziran'dan bu yana en yüksek kapanışına yöneldi.

Petrol fiyatları jeopolitik iyileşmeyle geriledi

Barış anlaşmasına yönelik adımlar enerji piyasasında arz endişelerini hafifletti. ABD hafif petrolü yüzde 1,25 düşüşle varil başına 75,83 dolara, Brent petrolü ise yüzde 1,4 azalarak varil başına 78,41 dolara indi.

Uluslararası Enerji Ajansı perşembe günkü raporunda, petrol piyasasının Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkilerinden kurtulmasının ardından 2027 yılında belirgin bir arz fazlasına geçeceğini öngördü. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, özellikle enerji ithalatına bağımlı olan Avrupa genelinde ekonomik yavaşlama endişelerini azalttı.

Küresel piyasalarda faiz artış beklentisi yükseldi

New York borsası, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonu kontrol altına alma ihtiyacını vurgulaması ve diğer politika yapıcıların bu yıl için faiz artışına işaret etmesi üzerine geceyi kayıpla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,98 azalarak 51.492,55 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 düşerek 7.420,10 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,34 gerileyerek 26.021,66 puana indi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi çarşamba günkü kapanış seviyesi olan yüzde 4,463'ten yüzde 4,471'e tırmandı. Yatırımcıların yüksek faiz beklentilerini yansıtan 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,163 seviyesindeki önceki kapanışına kıyasla yüzde 4,1759 seviyesini gördü. İngiltere Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak ve kurumun faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Dolar, yen karşısında gece saatlerinde Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan 160,79'u test ettikten sonra yüzde 0,01 artışla 160,65 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksi yüzde 0,03 azalarak 100,32 seviyesine gerilerken, euro yüzde 0,1 değer kazanarak 1,1511 dolar seviyesine ulaştı.