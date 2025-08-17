Altın geriledi, petrol dalgalandı: Emtia piyasaları kritik haftayı geride bıraktı

ABD’de enflasyon verileri ve Çin’den gelen zayıf göstergeler, emtia fiyatlarını baskılarken; jeopolitik riskler, altın ve petrol başta olmak üzere tüm piyasalarda oynaklığı artırdı.

ABD’de temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) beklentilere paralel açıklanması, yıllık enflasyondaki düşüşün sürmesiyle birlikte Fed’in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Ancak aynı dönemde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) yüzde 0,3 ile son üç yılın en hızlı artışı göstermesi, Fed’in manevra alanına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Çin ekonomisinde zayıflık

Çin’de temmuz ayında yeni bankacılık kredilerinin 20 yıl sonra ilk kez daralması, kredi talebindeki isteksizliği ortaya koydu. Sanayi üretimi sekiz ayın en düşük artış hızına (yüzde 5,7) gerilerken, perakende satışlardaki artış da yüzde 3,7 ile sınırlı kaldı. Emlak yatırımlarındaki yüzde 12’lik düşüş, işsizlikteki artış ve fiyat göstergelerindeki zayıflık ekonomide toparlanma beklentilerini törpüledi.

Jeopolitik etkiler

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın belirsiz seyri sürerken, Alaska’da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirve piyasalarca yakından izlendi. Trump’ın Çin ile gümrük tarifesi ateşkesini 90 gün uzatması, sanayi metalleri başta olmak üzere fiyatlamalarda olumsuz senaryonun ertelenmesini sağladı.

Altın ve değerli metaller

Altın fiyatları haftayı dalgalı geçirdi. ABD enflasyon verileri Fed’den indirim beklentilerini güçlendirirken, yüksek üretici fiyatları gevşeme ihtimalini sınırladı. Trump’ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulamayacağını açıklaması fiyatları desteklese de haftalık bazda ons altın yüzde 1,8 değer kaybetti. Gümüş yüzde 0,9, paladyum yüzde 0,9 gerilerken platin yüzde 0,3 yükseldi.

Baz metallerde arz gelişmeleri

Çin’den gelen zayıf veriler baz metallerde baskı yaratsa da arz tarafındaki gelişmeler bakır fiyatlarını destekledi. Şili’de Codelco’nun El Teniente madenindeki çökme ve Zambiya’da üretim düşüşü arz endişelerini artırdı. Haftayı bakır yüzde 0,3, nikel yüzde 0,4 yükselişle tamamlarken; çinko yüzde 1,3, alüminyum yüzde 0,5, kurşun yüzde 1,1 geriledi.

Petrol ve doğalgaz

Brent petrol haftayı yüzde 0,1 kayıpla 64,75 dolar seviyesinde tamamladı. Uluslararası raporlarda küresel petrol talebindeki zayıflığa işaret edilirken, Trump-Putin görüşmesi sonrası kayıplar bir miktar telafi edildi. Doğalgaz fiyatları ise yüzde 2,5 geriledi.

Tarım emtiaları karışık seyir izledi

ABD’de mısır ve soya için yüksek verim beklentileri fiyatları baskılarken, güçlü ihracat rakamları kayıpları sınırladı. Buğday fiyatı dört yılın en düşük seviyesini test etse de haftayı yükselişle kapattı. Chicago Ticaret Borsası’nda soya fasulyesi yüzde 5,6, buğday yüzde 2,5, mısır yüzde 0,1 arttı; pirinç yüzde 0,2 geriledi.

ICE borsasında kahve yüzde 11,1, kakao yüzde 3,8, şeker yüzde 1,4, pamuk yüzde 1,3 değer kazandı.

Uzman görüşü: Rekolte fiyatları baskılıyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, buğdaydaki fiyat düşüşünü yüksek rekolteye bağladı. Ergezen, “ABD Tarım Bakanlığı ve Uluslararası Hububat Komisyonu verileri üretim tahminlerinde artışa işaret ediyor. Bu da fiyatların baskı altında kalmasına yol açıyor. Ancak son dönemde üretim tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar kısa vadede fiyatlarda toparlanma sağlayabilir” dedi.