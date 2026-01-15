Altının ardından bakır ve kalay rekor peşinde

Arz tarafına ilişkin artan en­dişeler, küresel emtia piya­salarında bakır ve kalay fi­yatlarında yeni rekor seviyelerin görülmesine neden oldu. Doların güçlü seyrine rağmen jeopolitik riskler ve ABD’nin olası ticaret ta­rifelerine yönelik beklentiler, metal fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’n­da (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,68 artışla 104 bin 970 yuana çıka­rak tarihi zirvesini gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) ise bakır yüzde 1,66 yükselişle 13 bin 382 do­lar seviyesinde işlem gördü; fiyatlar gün içinde 13 bin 400 dolarlık rekor seviyeyi test etti. Kalay fiyatlarında da sert yükselişler kaydedildi. Şan­ghay’da kalay yüzde 8 artışla 413 bin 170 yuana çıkarken, Londra’da kalay fiyatı yüzde 5’in üzerinde yüksele­rek 52 bin 495 dolara ulaştı.

Diğer baz metaller de yükselişte

Diğer baz metallerde de yukarı yön­lü hareket dikkat çekti. Aynı dönem­de Şanghay’da alüminyum, nikel, kurşun ve çinko değer kazanırken, Londra piyasasında da benzer bir yük­seliş eğilimi izlendi. Alüminyum yüz­de 1,12, nikel yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,2 ve çinko yüzde 1,05 yükselirken, LME’de alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çin­ko yüzde 1,23 değer kazandı.

Uzman­lar, fiyat artışlarında arz endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ticaret poli­tikalarına ilişkin belirsizliklerin et­kili olduğunu belirtiyor. Altın ve gü­müş, ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın iler­leyen dönemlerinde daha fazla faiz in­dirimi ihtimalini güçlendirmesi ve je­opolitik gerilimin sürmesiyle birlik­te yükseldi. Gram altın 6.503 TL ile Kapalıçarşı’da rekor tazelerken, çey­rek altında satış fiyatı 10 bin 639 TL’ye kadar çıktı.

Ons altın satış fiyatı ise 4.641,12 dolara gördü. ABD’de açık­lanan yumuşak enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz indirimine gide­ceğine yönelik beklentiler güçlenir­ken, gümüş fiyatları da 91 doları aşa­rak yeni rekor seviyesine ulaştı. Uz­manlarda gümüşte bu yıl çift haneli yükselişe işaret etti. Spot gümüş yüz­de 5,5 artışla 91,55 dolara yükselerek ilk kez 91 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 28 artış kaydetti. Gram gümüşün fiyatı ise 126 TL oldu.

Bitcoin, kasımdan bu yana en yüksekleri gördü Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yukarı yönlü ivme sergilemeye devam ediyor. Bitcoin, erken işlemlerde 96.500 dolar eşiğine ulaşarak kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Şu an itibarıyla %3,3’lük bir artışla 95.017 dolardan işlem gören Bitcoin, piyasadaki genel yükselişin lokomotifi konumunda bulunuyor. Benzer şekilde Ethereum da erken işlemlerde 3.356 dolara kadar çıkarak 11 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti ve şu anda %4’lük bir primle 3.330 dolar civarında alıcı buluyor.