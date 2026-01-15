Altının ardından bakır ve kalay rekor peşinde
Bakır ve kalay fiyatları, tarihi zirvelere yükseldi. Altın geçen haftaki rekor seviyesine yakın seyrederken, gümüş tüm zamanların rekorunu kırarak ons başına 90 doları aştı.
Arz tarafına ilişkin artan endişeler, küresel emtia piyasalarında bakır ve kalay fiyatlarında yeni rekor seviyelerin görülmesine neden oldu. Doların güçlü seyrine rağmen jeopolitik riskler ve ABD’nin olası ticaret tarifelerine yönelik beklentiler, metal fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,68 artışla 104 bin 970 yuana çıkarak tarihi zirvesini gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) ise bakır yüzde 1,66 yükselişle 13 bin 382 dolar seviyesinde işlem gördü; fiyatlar gün içinde 13 bin 400 dolarlık rekor seviyeyi test etti. Kalay fiyatlarında da sert yükselişler kaydedildi. Şanghay’da kalay yüzde 8 artışla 413 bin 170 yuana çıkarken, Londra’da kalay fiyatı yüzde 5’in üzerinde yükselerek 52 bin 495 dolara ulaştı.
Diğer baz metaller de yükselişte
Diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Aynı dönemde Şanghay’da alüminyum, nikel, kurşun ve çinko değer kazanırken, Londra piyasasında da benzer bir yükseliş eğilimi izlendi. Alüminyum yüzde 1,12, nikel yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,2 ve çinko yüzde 1,05 yükselirken, LME’de alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çinko yüzde 1,23 değer kazandı.
Uzmanlar, fiyat artışlarında arz endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. Altın ve gümüş, ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimin sürmesiyle birlikte yükseldi. Gram altın 6.503 TL ile Kapalıçarşı’da rekor tazelerken, çeyrek altında satış fiyatı 10 bin 639 TL’ye kadar çıktı.
Ons altın satış fiyatı ise 4.641,12 dolara gördü. ABD’de açıklanan yumuşak enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, gümüş fiyatları da 91 doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Uzmanlarda gümüşte bu yıl çift haneli yükselişe işaret etti. Spot gümüş yüzde 5,5 artışla 91,55 dolara yükselerek ilk kez 91 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 28 artış kaydetti. Gram gümüşün fiyatı ise 126 TL oldu.
Bitcoin, kasımdan bu yana en yüksekleri gördü Kripto para piyasası, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yukarı yönlü ivme sergilemeye devam ediyor. Bitcoin, erken işlemlerde 96.500 dolar eşiğine ulaşarak kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyesini kaydetti. Şu an itibarıyla %3,3’lük bir artışla 95.017 dolardan işlem gören Bitcoin, piyasadaki genel yükselişin lokomotifi konumunda bulunuyor. Benzer şekilde Ethereum da erken işlemlerde 3.356 dolara kadar çıkarak 11 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti ve şu anda %4’lük bir primle 3.330 dolar civarında alıcı buluyor.