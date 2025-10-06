Bakır 16 ayın zirvesinde: Arz endişeleri fiyatları yukarı taşıdı

Bakır, Şili ve Endonezya'dan kaynaklanan arz endişeleri nedeniyle 16 ayın en yüksek seviyesi olan ton başına 10 bin 792 dolara yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,38 artışla 10.756 dolar/ton seviyesinde.

Endonezya'daki Grasberg maden felaketi 591 bin tonluk bakır üretim kaybına yol açabilir. Analistler bakır fiyat tahminlerini yükseltiyor ve yükseliş momentumu devam ediyor.

Şili'nin bakır üretimi, Codelco maden kazası nedeniyle Ağustos ayında yüzde 9,9 düştü.

Alüminyum fiyatları arz endişeleriyle desteklenerek ton başına 2.709 dolardan sabit seyretti. Nikel yüzde 0,31 düşüşle 15.538 dolar, kurşun yüzde 0,15 kayıpla 2017 dolar, kalay yüzde 0,75 gerileyerek 37.175 dolar ve çinko yüzde 0,12 artışla 3038 dolar/ton seviyesinde.

Çin piyasaları Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı.