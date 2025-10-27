Bakır fiyatları ABD–Çin anlaşma sinyalleriyle rekor seviyeye yaklaştı

Küresel emtia piyasaları, haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle bakır fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yumuşama sinyallerinin güçlenmesiyle yeni rekor seviyelere yaklaştı.

Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören bakırın ton fiyatı yüzde 0,9 artışla 11.065,50 dolara yükselerek, Mayıs 2024’te kaydedilen tüm zamanların zirvesi olan 11.104,50 dolara yeniden yaklaştı.

Ticaret gerilimi yerini iyimserliğe bıraktı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, eski Başkan Donald Trump’ın yüzde 100’e kadar çıkabileceği belirtilen yeni gümrük tarifesi planının masadan kalktığını açıkladı.

Bessent ayrıca, Çin’in nadir toprak elementleri ihracat kontrolünü bir yıl süreyle duraklatacağını duyurdu. Bu gelişme, küresel tedarik zincirinde rahatlama beklentilerini güçlendirdi ve piyasalarda pozitif bir hava yarattı.

Arz kesintileri fiyatları destekliyor

Bu yıl yaklaşık yüzde 25 değer kazanan bakır, sadece ticaret gelişmeleriyle değil, aynı zamanda arz sıkıntılarıyla da destek buldu.

Freeport-McMoRan’ın Endonezya’daki Grasberg madeni ve Ivanhoe Mines’ın Kongo’daki Kamoa-Kakula madeninde yaşanan üretim kesintileri, küresel arzı daralttı.

Öte yandan, ABD dolarındaki değer kaybı da metal fiyatlarını destekliyor. Dolar endeksi, yıl genelinde yüzde 7’nin üzerinde düşüş gösterdi.

Enerji dönüşümü ve yeşil talep artışı

Küresel enerji dönüşümü politikaları da bakır talebini artırıyor.

BHP Group, dünya genelinde elektrikli araç, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarındaki hızlanma nedeniyle bakır talebinin 2050 yılına kadar yüzde 70 artacağını öngörüyor.

Analistler, “Bakır, yalnızca sanayi üretimi değil, aynı zamanda karbon nötr hedeflerin de temel metali haline geliyor” değerlendirmesini yaptı.

Fed’in faiz indirimi beklentisi metal piyasalarını canlandırdı

ANZ Research analistleri, ABD’de açıklanan zayıf enflasyon verilerinin Fed’in ek faiz indirimleri yapacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Bu durumun da dolardaki zayıflamayı kalıcı hale getirmesi ve emtia fiyatlarında yeni bir ralli başlatması bekleniyor.