Bakır fiyatları 3 ayın zirvesine yükseldi

Bakır fiyatları, küresel arz kısıtlarına yönelik endişelerin etkisiyle son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, şu sıralarda ton başına 14 bin 130 dolar 50 cente ulaştı. Bu artış, Orta Doğu’daki belirsizliklerin petrol fiyatlarını yüksek tutmasına ve ABD enflasyon verilerinin yakın vadeli faiz indirimi umutlarını zayıflatmasına rağmen gerçekleşti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) bünyesindeki en aktif bakır kontratı, ton başına 108 bin 490 yuana (15 bin 974 dolar 38 cent) ulaşarak yüzde 1 virgül 65 oranında değer kazandı. Galaxy Futures analistleri, bakırın 13 bin 500 dolar seviyesindeki teknik direnci aşmasının ardından piyasadaki pozitif algının alımları hızlandırdığını bildirdi.

Madencilik sektöründeki arz riskleri bakır fiyatları üzerinde belirleyici oluyor

Freeport-McMoRan, Endonezya'daki Grasberg madeninde yürütülen iyileştirme çalışmalarının 2027 yılı sonunda tamamlanacağını teyit etmişti. Peru tarafında ise devlet kurumu Petroperu’nun yakıt tedariki için 2 milyar dolarlık kredi talebinde bulunması, madencilik operasyonları için lojistik riskleri gündeme getirdi. Arz yönlü bu aksaklıklar, yatırımcıların emtia piyasasındaki alım iştahını canlı tutarak fiyatları yukarı yönlü tetiklemeye devam ediyordu.

Yüksek enflasyon verileri Federal Rezerv tarafından bu yıl yapılması beklenen faiz indirimlerini piyasa fiyatlamalarından büyük oranda çıkardı. LME bünyesindeki diğer metallerden alüminyum yüzde 0.63, çinko yüzde 0 .25 ve kalay yüzde 1 .02 oranında artış sergiliyor.

Sıkılaşan arz koşulları ve teknik alımların yarattığı ivme, yüksek enflasyon ile güçlü doların baskısına rağmen bakır fiyatlarını yukarı yönde desteklemeye devam ediyor.