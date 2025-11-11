Bakır fiyatları arz sıkışıklığı ve ABD’deki bütçe gelişmeleriyle yükseldi
Bakır fiyatları, ABD’de hükümetin kapanma riskinin ortadan kalkacağına yönelik beklentiler ve küresel arz tarafındaki daralmayla birlikte yükseliş eğilimini sürdürdü.
Şangay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,35 artarak 86 bin 630 yuana (yaklaşık 12.162 dolar) yükseldi. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç aylık bakır da yüzde 0,21 artışla ton başına 10 bin 819 dolardan alıcı buldu.
ABD Senatosu’nun, federal hükümetin kapanmasını önleyecek yasa tasarısını onaylaması ve tasarının Temsilciler Meclisi’ne sunulacak olması küresel risk iştahını destekledi.
Arz tarafında daralma fiyatları destekliyor
Küresel madencilik devlerinden Codelco’nun eylül ayındaki üretimi yüzde 7 azaldı. Ayrıca Glencore ve Anglo American’ın ortak yürüttüğü madenlerde üretim yüzde 26 düşerken, BHP’nin Escondida madenindeki üretim yüzde 17 artış gösterdi.