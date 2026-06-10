Bakır fiyatları Orta Doğu gerilimi ve faiz beklentileriyle geriliyor

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Bakır vadeli kontratları çarşamba günü libre başına 6,3 doların altına inerek haftanın ilk günlerinde elde ettiği kazanımları geri verdi. HG1! kodlu kontratlar emtia piyasasında yüzde 0,76 oranında değer kaybetti. Orta Doğu genelinde tırmanan jeopolitik gerilim endüstriyel metallerin talep görünümünü olumsuz etkiliyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımı adımlarına dair artan beklentiler bakır fiyatları üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor.

ABD ordusu bir Amerikan helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak İran topraklarına yönelik meşru müdafaa saldırıları gerçekleştirdi. Gerçekleşen askeri operasyon bölgedeki barış çabalarını tehlikeye atarken enflasyonist endişeleri ve yüksek borçlanma maliyetlerini tetikliyor. Küresel piyasalardaki aktörler güncel ABD enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Geçen hafta gelen güçlü istihdam rakamları FED yönetiminin faiz artırma ihtimalini canlı tutuyor.

Bakır fiyatları ve küresel arz açığı

Jefferies uzmanları bakır fiyatları tahminlerini önceki raporlara kıyasla daha uzun süre yüksek kalacak şekilde güncelledi. Finansal kurum 2030 yılına kadar piyasada yıllık ortalama 491 bin ton düzeyinde bir arz açığı yaşanacağını tahmin ediyor. Grasberg madenindeki üretim toparlanması beklenenden daha yavaş ilerleme kaydediyor. Yapısal üretim krizleri sebebiyle bakır fiyatları yüksek seviyelerini koruma eğilimi gösteriyor.