Bakır fiyatları Orta Doğu’daki belirsizlikle geriledi

Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu’daki ateşkesin seyrini ve olası barış görüşmelerini değerlendirmesiyle geriledi.

LME’de üç ay vadeli bakır fiyatı, yüzde 0,67 düşüşle ton başına 13.257 dolara geriledi.

Buna karşılık, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en aktif bakır kontratı, gün içinde yüzde 1,01’e kadar yükseldikten sonra işlemleri yüzde 0,41 artışla ton başına 102.460 yuan seviyesinde tamamladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik, yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olurken, bakır fiyatlarında yön arayışı öne çıktı.

Fiziksel sıkılık sinyalleri izleniyor

Piyasada fiziksel sıkılığa işaret eden veriler de dikkat çekti.

SHFE bakır stokları haftalık bazda yüzde 9,8 azalarak 240.456 tona gerilerken, Yangshan bakır primi 14 Nisan’daki ton başına 74 dolardan 68 dolara indi.

Bu veriler, arz tarafındaki görünümün yatırımcılar tarafından yakından izlendiğine işaret etti.

Diğer baz metallerde karışık seyir

Diğer baz metallerde de karışık bir görünüm izlendi.

LME’de alüminyum yüzde 1 düşüşle ton başına 3.529 dolara, SHFE’de alüminyum ise yüzde 1,49 gerileyerek ton başına 25.125 yuana indi.

LME tarafında çinko yüzde 0,70, kurşun yüzde 0,23 ve kalay yüzde 1,21 düşerken, nikel yüzde 0,35 yükseldi.

Şanghay tarafında ise çinko yüzde 0,69, kurşun yüzde 0,06 ve kalay yüzde 0,22 artış kaydederken, nikel yüzde 0,90 geriledi.