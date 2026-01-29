Bakır fiyatları tarihi zirvede: Ton başına yeni rekor

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, jeopolitik risklerin artması ve doların zayıf seyriyle birlikte tarihi zirvelere ulaştı. Güvenli liman ve fiziki varlıklara yönelen talep, bakırdaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Shanghai Futures Exchange'de bakırın ton fiyatı 109 bin 570 yuana çıkarak rekor kırdı. London Metal Exchange'te (LME) ise bakır fiyatı yüzde 6,63 artışla 13 bin 953,50 dolara yükselirken, gün içinde 13 bin 967 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir zirve gördü. Yılbaşından bu yana Shanghai bakır kontratları yaklaşık yüzde 9, LME bakırı ise yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

ABD'nin gümrük tarifeleri ve arz kesintileri etkili oldu

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin tehditleri ve bazı madenlerde yaşanan arz kesintileri fiyatlardaki ralliyi desteklerken, Yangshan bakır priminin ton başına 20 dolara gerilemesi Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Bu durum, Çin'de spot talebin zayıf seyrettiğine işaret etti.

Öte yandan diğer metallerde de yükseliş görüldü. Shanghai'da alüminyum yüzde 3,08 artışla 25 bin 630 yuan/tona çıkarken; çinko, kurşun, nikel ve kalayda da sınırlı artışlar kaydedildi. LME tarafında ise çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatları yüzde 1 ile 2,6 arasında yükseldi.