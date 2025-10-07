Bakır fiyatları yükselişte! Arz endişeleri küresel piyasaları sarstı

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili ile en büyük tedarikçilerden Endonezya’da yaşanan üretim aksaklıkları, piyasada arz yönlü baskı yaratmaya devam ediyor. Londra Metal Borsası’nda üç aylık bakır, yüzde 0,7 artışla 10.731 dolar/ton seviyesine çıktı.

Endonezya’daki Grasberg bakır ve altın madeninde geçen ay meydana gelen çamur akışı felaketinde kaybolan beş işçinin cesedi bulundu. Madeni işleten Freeport şirketi, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

“Fiyatlar için sağlam bir zemin oluştu”

City Index ve FOREX.com analisti Fawad Razaqzada, yaşanan felaketin arz tarafında ek baskı yarattığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu trajik olay, diğer büyük üretim sahalarındaki sıkışıklıklarla birleşince fiyatların altına sağlam bir taban oluşturdu. ABD stoklarının yavaş daralmasıyla, yatırımcılar yakın vadede arz kısıtlarının fiyatları destekleyeceğine inanıyor.”

Küresel üretimde 591 bin tonluk kayıp beklentisi

Grasberg, küresel bakır konsantresi üretiminin yaklaşık yüzde 3’ünü karşılıyor.

Endonezya’daki kesintilerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kamoa-Kakula ve Şili’deki El Teniente madenlerindeki sorunlarla birleşmesi sonucu, Eylül 2025 - 2026 sonu arasında 591 bin ton üretim kaybı yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Bu tablo, büyük yatırım bankalarını da harekete geçirdi:

Goldman Sachs, Citi ve Bank of America, arz sıkıntılarının sürmesi nedeniyle bakır için 2026 fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Şili’de üretim düşüşü yüzde 9,9

Şili’nin ulusal madencilik şirketi Codelco, 31 Temmuz’da amiral gemisi madeninde yaşanan kazanın ardından üretimde kesinti yapıldığını açıklamıştı.

Bu olayın etkisiyle ülkenin toplam bakır üretimi, Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,9 azaldı.

Doların güçlenmesi kazançları sınırlıyor

Bakır fiyatlarını destekleyen arz endişelerine rağmen, ABD dolarının güçlenmesi yükselişi sınırladı.

Dolar endeksi, rakip para birimlerine karşı kazançlarını genişletirken, dolar cinsinden emtialar diğer para birimleri sahipleri için daha pahalı hale geldi.

Diğer metallerde son durum

Londra Metal Borsası’nda:

Alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.720 dolar

Nikel yüzde 0,27 düşüşle 36.700 dolar

Kurşun yüzde 0,4 kayıpla 1.996,50 dolar

Kalay yüzde 0,17 düşüşle 15.455 dolar

Çinko ise yüzde 0,15 artışla günü artıda kapattı.

Öte yandan Çin piyasaları, 1-8 Ekim tarihleri arasında Altın Hafta tatili nedeniyle kapalı bulunuyor.