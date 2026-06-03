Bakır fiyatları zirve yürüyüşünün ardından kâr satışlarıyla geriledi

Londra Metal Borsası kapsamındaki üç aylık gösterge kontratta bakır fiyatları, yatırımcıların iki haftanın en yüksek seviyesinden kazançlarını realize etmesiyle çarşamba günü GMT 02.45 itibarıyla yüzde 0,43 azalarak metrik ton başına 13.980,50 dolara indi. Emtia salı günü 14.000 dolar sınırını aşarak 14.056 dolar ile son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesindeki en aktif kontratta bakır fiyatları ise ton başına yüzde 0,78 kazançla 106.820 yuana tırmandı. Bahsedilen değer, akşam seansında kaydedilen 107.420 yuanlık üç haftanın en yüksek seviyesinin altında kaldı. ABD doları ile Çin yuanı paritesi ise 1 dolar karşılığında 6,7668 yuan seviyesinde işlem görüyor.

Bakır fiyatları ABD tarifelerindeki belirsizlikle destek buluyor

Yatırımcılar, ABD ticaret bakanının 30 Haziran vadeli mühre kadar Trump için hazırlayacağı rapor öncesinde alımları sürdürüyor. İlgili rapor rafine bakır piyasasını ve yerel arıtma kapasitesini içeren güncel verileri kapsayacak. Trump bu hafta çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tarifeleri düzenleyen bir kararname imzaladı. Analistler bu son değişikliklerin rafine metal üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmadığını belirtiyor. Ancak ilgili adım, ABD yönetiminin olası eylemlerine dair beklentilerle şekillenen piyasada bakır fiyatları üzerindeki tarife riskini canlı tutuyor.

Londra Metal Borsası depolarındaki yakın vadeli arzın sıkışması da piyasa genelindeki duyarlılığı destekliyor. Comex ile LME arasındaki makasın açılması teslimat risklerini artırırken, LME spot ve üç aylık vadeli işlem adımlarında bakır fiyatları farkına dair iskontonun 19 Mayıs tarihindeki 77 dolardan 3 Haziran günü 4 dolara kadar daralması dikkat çekiyor. Depo makbuzlarının iptalindeki artış, alıcıların fiziksel teslimat için daha fazla metal çekmek üzere hazırlık yaptığına işaret ediyor.

Jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler bakır fiyatları üzerinde baskı kuruyor

Orta Doğu bölgesinde tırmanan gerilim ve ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kalması emtia piyasalarında endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Mevcut gerilim sürecinde Hürmüz Boğazı kapalı kalmayı sürdürüyor. Diğer taraftan ABD tarafında beklentileri aşan açık iş sayısı verisi, dolar endeksini güçlendirerek bakır fiyatları üzerinde baskı kuruyor. Güçlü veri, ABD Merkez Bankasının yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını zayıflatıyor.

Londra Metal Borsası işlemlerinde bakır fiyatları dışındaki emtialardan alüminyum yüzde 0,05, çinko yüzde 0,19, kurşun yüzde 0,32, nikel yüzde 0,64 ve kalay yüzde 0,20 değer kaybetti. Şanghay borsasında ise alüminyum yüzde 0,22, çinko yüzde 1,27, kurşun yüzde 0,24 ve kalay yüzde 1,39 yükselirken, nikel yüzde 0,98 geriledi.