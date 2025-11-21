Bakır iki haftanın en düşük seviyesinde

Bakır vadeli işlemleri Cuma günü 4,95 doların altına inerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlardaki bu gerilemede, dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin’den gelen zayıf talep işaretleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık ayında faiz indiriminden kaçınabileceği yönündeki beklentiler etkili oldu.

Çin’de devam eden emlak sektörü krizi, inşaat ve sanayi talebini baskılamaya devam ederken, elektrik şebekesi yatırımlarındaki yavaşlama bakır kullanımını azaltıyor.

Henüz belirgin bir toparlanma yok

Pekin yönetiminin emlak piyasasını desteklemek için yeni teşvikler hazırlayabileceğine dair haberler olsa da talepte henüz belirgin bir toparlanma görülmedi. Ekim ayında Çin’in bakır katot ithalatı yıllık bazda yüzde 22,1, aylık bazda ise yüzde 15,7 düşerek zayıf talebi teyit etti.

Bakır fiyatları ayrıca, Fed’in ekonomik belirsizlik ortamında daha temkinli bir politika izleyeceği ve Aralık’ta faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentilerden de olumsuz etkilendi.

Öte yandan Freeport McMoRan, Eylül ayında yaşanan çamur baskını nedeniyle faaliyetleri durdurulan Endonezya’daki Grasberg madeninde üretimin Temmuz 2026’da yeniden başlayacağını açıkladı. Bu gelişme, uzun vadeli arz görünümünde ek bir etken olarak değerlendiriliyor.