Bakırda büyük darboğaz kapıda

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları, şehirleşme ve veri merkezleri gibi alanlar küresel elektrik talebini hızla artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre bugün nihai enerji talebinin yüzde 21’ini oluşturan elektrik, bazı senaryolarda 2050’ye kadar yüzde 50’nin üzerine çıkacak.

Bu dönüşüm; kablolardan iletim hatlarına, araçlardan binalara kadar hemen her alanda daha fazla bakır ihtiyacı anlamına geliyor.

43 milyon tona ulaşacak

Talep hızlanırken bakırın arz cephesinde aynı ivme görülmüyor. Wood Mackenzie’ye göre, küresel bakır talebi 2035’e kadar yüzde 24 artarak yıllık yaklaşık 43 milyon tona ulaşacak. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için 8 milyon ton yeni maden üretimi ve 3,5 milyon ton ilave hurda arzı gerekiyor.

Yatırım iştahını törpülüyor

Ancak maden rezervleri yeterli olsa da düşen cevher tenörleri (bir cevherin içerisinde bulunan değerli metal miktar) maliyetleri artırıyor ve yatırım iştahını törpülüyor.

76 milyar dolar seviyesinde kaldı

Analistlere göre söz konusu talebi karşılamak için 210 milyar doları aşan yeni yatırım şart. Oysa son altı yılda yapılan yatırım sadece 76 milyar dolar seviyesinde kaldı ve bunun yaklaşık yarısı Çinli şirketler tarafından gerçekleştirildi. Bu tablo, bakır arzının gelecekte jeopolitik bir meseleye dönüşebileceğine işaret ediyor.

Sıkışıklık sinyallerini güçlendirdi

Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya’daki madenlerde yaşanan aksaklıklar, piyasada sıkışıklık sinyallerini güçlendirdi. Bakır fiyatları rekor seviyelere yükselirken, ABD’de olası ithalat tarifeleri nedeniyle stokların bu ülkeye çekilmesi küresel arzı daha da daralttı.

İletkenlik açısından bakırın ikamesi zor

Alüminyum ve fiber optik gibi bazı alternatifler belirli alanlarda bakırın yerini alabilse de, dayanıklılık ve iletkenlik açısından bakırın ikamesi zor. Uzmanlara göre yakın gelecekte bakır vazgeçilmez olmaya devam edecek ve saf bakır odaklı madencilik şirketleri doğal kaynaklar alanında en cazip yatırım temalarından biri olacak.