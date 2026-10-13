Bakırda hesaplar değişti: Hem tahminler yükseldi hem uyarı geldi
Bakır piyasasında tarife belirsizliği ve arz sıkışıklığı sürerken, BMI bu yılın ortalama fiyat tahminini yukarı çekti. Kuruluş, kısa vadede Washington'un kararının belirleyici olacağını, arz kısıtlarının ise olası düşüşleri sınırlayacağını öngörüyor. Uzun vadede elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarının fiyatları desteklemesi beklenirken, 2035 için ton başına 17 bin dolarlık tahmin dikkat çekiyor.
Fitch Solutions bünyesindeki araştırma kuruluşu BMI, gümrük tarifelerinin piyasalarda yarattığı aksamalar ve devam eden arz kısıtları nedeniyle 2026 yılına ilişkin ortalama bakır fiyatı tahminini yükseltti.
Kuruluş, daha önce ton başına 12.700 dolar olarak açıkladığı beklentisini 13.500 dolara çıkardı.
Piyasanın yönünde Washington'un kararı belirleyici olacak
Bakır piyasasında tarife politikalarına ilişkin belirsizliğe dikkat çeken BMI analistleri, "2026'nın geri kalanında bakır fiyatlarının oynak ve tarife politikasındaki gelişmelere son derece duyarlı kalmasını bekliyoruz" dedi.
Analistler, Washington'un vereceği nihai kararın kısa vadede fiyatların yönünü belirleyeceğini öngörüyor.
Bununla birlikte, piyasadaki yapısal arz sıkışıklığının büyük ölçüde devam etmesinin olası fiyat düşüşlerini sınırlaması bekleniyor.
Uzun vadede elektrifikasyon ve temiz enerji etkisi
BMI, elektrifikasyon ve temiz enerji altyapısına yönelik yatırımların desteğiyle bakır fiyatlarının 2035'e kadar ton başına 17.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık vadeli bakır kontratları ise ton başına 14.624,50 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.