Bakırda yükselişe 'balon' uyarısı: Kazanımlar korunabilecek mi?

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Bakır fiyatları rekor düzeylere yakın seyrederken piyasada yükselişin ne kadar sürdürülebileceği tartışılıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) 11'inci haftalık yükselişine hazırlanan metalin ton fiyatı, son dönemdeki kazanımlarla 15 bin dolara yaklaştı.

ABD'ye sevkiyatlar diğer bölgelerde arzı daralttı

Fiyat artışında, yüz binlerce ton bakırın ABD'ye yönlendirilmesi önemli rol oynadı. Bu sevkiyatlar diğer bölgelerde arzın sıkışmasına neden olurken doların zayıflaması ve veri merkezlerinden gelecek talebe ilişkin iyimser beklentiler de yükselişe destek verdi.

Ancak analistler, bu etkenlerin bir bölümünün kırılgan olduğuna ve mevcut kazanımların korunmasının zorlaşabileceğine dikkat çekiyor.

Natixis'ten spekülatif sermaye uyarısı

Natixis analisti Bernard Dahdah, değerlendirmesinde "balon riskine dikkat çekiyoruz" ifadelerini kullandı. Dahdah, fiyatların temel göstergeler ve nihai tüketici talebinden çok, ABD'ye ithalatta fiyat farklarından yararlanma imkânı sunan arbitraj fırsatları ve kısa vadeli spekülatif sermayenin etkisiyle şekillendiğini belirtti.

Bu risklerin yanında piyasaların odağında cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi bulunuyor. Verinin daha yüksek faiz ihtimalini güçlendirmesi halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir politika benimsemesi olasılığı baz metal fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.