Barış umudu değerli metalleri coşturdu: Gümüş kritik eşiğe dayandı

ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu haberlerinin ardından iyimser hava değerli metalleri ateşledi. ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte yüzde 6'dan fazla yükselen gümüş fiyatları, 78,32 dolara kadar yükseldi. İç piyasa da ise gümüşün gramı 113,36 TL'den işkem görüyor.

İran'ın yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek için ABD'den gelen yeni bir teklifi değerlendirdiği, Çin'in de savaşı sonlandırmak için küresel baskıya katıldığı iddia ediliyor.

Altın ve gümüşte yeni fiyatlama dinamikleri

Öte yandan emtia analistleri jeopolitik tansiyonun düşmesiyle değer kaybetmesi beklenen kıymetli metallerin yükselmesinin, piyasadaki yeni fiyatlama dinamiklerine işaret ettiğini ifade etti.

Analistler, altın ve gümüşün son dönemde geleneksel 'güvenli liman' kimliğinden uzaklaşarak daha çok risk iştahına duyarlı varlıklar gibi işlem gördüğünü belirtiyor.

Spekülatif varlık görünümüne büründü

Körfez'de gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını baskılaması ve piyasalarda risk iştahını artırması da bu eğilimi destekliyor. Analistlere göre özellikle gümüş, savunma amaçlı bir yatırım aracından ziyade, risk algısındaki değişimlere yüksek hassasiyet gösteren spekülatif bir varlık görünümüne büründü.

Altın, iyimser sinyallerin etkisiyle yükselerek hem 17 Nisan'daki düşüş trendini hem de kritik 4 bin 650 dolar direncini aşarken, analistler 4 bin 650 dolar seviyesinin kısa vadede önemli destek olarak izleneceğini olası geri çekilmenin de yeni alım fırsatı yaratabileceğini belirtiyor.

Gümüşün yükselişi ise altından önce gerçekleşti. Gümüş fiyatları geçen haftanın sonlarından beri içinde bulunduğu küçük düşüş trendini kırarak 78 dolarlık direnç seviyesini test etti.

Gümüşte kritik eşik

Analistlere göre gümüş 78 doların üzerine çıkıp bu seviyeyi korursa, yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Bu senaryoda hedefler önce 100 günlük hareketli ortalama, ardından da 17 Nisan’daki 83 dolar zirvesi olarak görülüyor.

Buna karşılık, fiyatın 78 doların üzerine yerleşememesi durumunda satış baskısının yeniden artabileceği öngörülüyor. Bu durumda analistler kısa pozisyonlarda ilk hedef olarak 70,85 dolar seviyesini, ardından ise 70 doların altındaki uzun vadeli yükseliş trend desteğini izliyor.