Brent petrol 90 doların altına geriledi: Diplomatik çözüm beklentileri fiyatları baskıladı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 89,61 dolardan işlem görüyor. Dün 98,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,25 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.12 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,92 azalarak 89,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

Ayrıca, piyasa oyuncularının gelecekte petrol piyasasında arz fazlası oluşabileceği beklentisini fiyatlamaya başlaması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında İran'la anlaşma sürecinin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Öte yandan, İsrail ordusunun, İran'la yaşanan çatışmalar sonrasında uygulanan güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını duyurması da gerilimin yatışacağı beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın açıklamaları oldu. Avn, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslarda bu aşamada saldırmazlık veya güvenlik anlaşması niteliğinde düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de enflasyon baskılarının hafiflemesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen dönemde faiz indirimlerini değerlendirmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor.