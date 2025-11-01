Çin talebiyle soya fasulyesi 15 ayın zirvesinde

Soya fasulyesi vadeli kontratları, bir kile başına 10,90 doların üzerine çıkarak Temmuz 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Çin’den gelen güçlü talep sinyalleri ve arz tarafındaki daralma etkili oldu.

Her yıl 25 milyon ton

Çin’in devlet kontrolündeki tarım şirketi COFCO, Aralık 2025 ve Ocak 2026 teslimatı için yaklaşık 180 bin metrik tonluk yeni sezon ABD soya fasulyesi alımı yaptı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in bu sezon toplam 12 milyon ton, önümüzdeki üç yıl boyunca ise her yıl 25 milyon ton ABD soya fasulyesi alımı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Çin’in yeniden ABD’den yükleme yapmaya başlaması, uzun süredir atıl durumdaki Amerikan ihracat kanallarını yeniden hareketlendirdi. Bu durum, ihracat primlerinin artmasına ve küresel arz-talep dengelerinin yeniden şekillenmesine yol açtı. Zira Çin, 2025’in Ocak–Eylül döneminde Brezilya’nın toplam soya ihracatının yüzde 77’sini tek başına oluşturmuştu.

Piyasayı kırılgan hale getirdi

Arz cephesinde ise, Brezilya ve Arjantin’in orta bölgelerindeki kuraklık ile ABD’de yoğun hasat sonrası azalan stoklar, piyasayı kırılgan hale getirdi. Bu koşullar, talepteki küçük artışların bile fiyatlar üzerinde büyük etki yaratmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre, küresel soya fasulyesi piyasasında ABD-Çin hattındaki yeniden canlanma, önümüzdeki dönemde fiyat oynaklığını artırabilir.